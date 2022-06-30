Разгром и бегство. В чем важность острова Змеиный

Вооруженные силы Украины в результате серии мощных ударов разгромили гарнизон оккупантов на острове Змеином, вынудив их срочно бежать.

Украина продолжает добиваться успехов в Черном море. Оккупантов выгнали с острова Змеиный. В Минобороны РФ не придумали ничего лучше, как назвать свое бегство и полный разгром “актом доброй воли”. В чем стратегическая важность острова, который занимает всего 0,2 квадратных километра.

Точка контроля

Змеиный позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также он мог бы дать РФ возможность высадки тактического морского десанта на территорию оккупированного Приднестровья.

“Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный — это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории ПМР, с которой они могут атаковать западную часть Украины”, — говорил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Если бы на Змеином можно было разместить батарею ЗРК среднего радиуса, то она могла бы прикрыть десантную операцию российского ВМФ под Одессой, которой опасаются в Украине.

Если бы Россия смогла закрепиться на острове, разместить там средства ПВО, береговой обороны и крылатые ракеты, она смогла бы доминировать в северо-западной части Черного моря, считает минобороны Британии.

Легендарный мем

Через несколько часов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, российский флагман Москва подошел к острову Змеиный и предложил украинскому гарнизону на нем сдаться. Ответ украинских военных “Русский военный корабль, иди на …” сразу же стал легендарным.

Удачный украинский удар по Змеиному был нанесен 20 июня, после чего ВСУ сообщили о значительных потерях в рядах российского гарнизона на острове. В тот же день Россия запустила 14 ракет по Одесской области - украинские военные тогда заявили, что это была реакция на удар по острову.

Как говорит эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк, российские силы покинули остров, вероятно, из-за появления у украинцев новой дальнобойной артиллерии. ВСУ сравнивали остров с Чернобаевкой, где украинские удары раз за разом накрывали вновь и вновь прибывавшие российские силы.

"России всегда было сложно удержать этот остров. Украина в последнее время провела несколько технически инновационных и впечатляющих атак - и с помощью ракетных систем, и иногда с помощью авиации. Систематически уничтожались размещенные на острове российские средства ПВО и другие системы. Россияне постоянно привозили на остров новые системы, по которым били на подходе к острову. Я думаю, это результат признания Россией того факта, что у Украины теперь есть значительное число дальнобойной артиллерии", - говорит эксперт.

Ложь России

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ложью заявление Министерство обороны России о добровольном выводе гарнизона с острова Змеиный.

"На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию и выбили их.

В России говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как "жест доброй воли". Мол, Россия так не мешает гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это – сплошной фейк. Во-первых, ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. Во-вторых, россияне обстреливают склады с нашим зерном. Утром был обстрелян склад в Днепропетровской области", - отметил Ермак.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что освобождение Змеиного, показывает, что украинцы способны дать отпор стране-агрессору России, сообщает Independent.

“Если вам нужны доказательства удивительной способности украинцев дать отпор, чтобы преодолеть невзгоды и дать отпор россиянам, тогда посмотрите, что произошло только сегодня на острове Змеином, где России снова пришлось отступить”, — сказал Джонсон на саммите НАТО в Мадриде.По его словам, в итоге “для Путина окажется невозможным удерживать страну, которая не примет его правление”.

“Все идет по плану? Вновь как “жест доброй воли“ российские войска бегут с острова Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того чтобы “влюбить“ Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Так что меньше слов — больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z…”, — написал советник главы ОП Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.