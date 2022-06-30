Враг имеет успех в районе НПЗ Лисичанска - Генштаб

Противник удерживает северо-западную и юго-восточную части нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске.

Войска страны-агрессора России штурмуют город Лисичанск в Луганской области и имеют частичный успех в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в четверг, 30 июня.

"На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода", – указано в сводке.

Также оккупанты вели штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцевое, частично имеют успех. Под огневым контролем находится участок дороги Тополевка – Лисичанск.

При этом, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

"Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка-Спорное, Владимировка-Покровское, Доломитное-Углегорская ТЭС наши защитники успешно пресекли", – заверили в Генштабе.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

"На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое-Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел", – говорится в сводке.

Кроме того, вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Вернополье и Красная Поляна.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Велась воздушная разведка БПЛА типа Орлан-10.

Ранее в Генштабе заявили, что ВСУ не планируют уходить из Лисичанска. Выполняются задачи по обороне города.

Также сегодня утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что войска РФ просто уничтожают Лисичанск – в городе так много разрушений, что не успевают подсчитывать поврежденные дома.

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