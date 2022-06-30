Житомирские десантники показали, как бьют врага

Реактивная артиллерия Житомирской бригады ДШВ уничтожила колонну автомобильной техники с боекомплектом оккупантов.

Десантники Житомирской бригады ДШВ показали, как уничтожили автоколонну оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Реактивная артиллерия Житомирской бригады ДШВ уничтожила колонну автомобильной техники с боекомплектом оккупантов. На видео зафиксировано успешное нанесение огневого поражения реактивно-артиллерийским подразделением 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины по автомобильной колонне с боекомплектом российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что оккупанты ушли с острова Змеиный после очередных обстрелов со стороны ВСУ. В Минобороны РФ это назвали "жестом доброй воли".

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