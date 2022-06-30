Создавать наш форпост на Змеином пока рано - ВСУ

Необходимо провести расследование возможных "оставленных диверсионных инструментов", прежде чем претендовать на территорию Змеиного, поэтому ВСУ еще не высадились на остров, сообщили в пресс-службе Южного командования.

Создавать украинский форпост на Змеином пока слишком рано, несмотря на уход с его территории российских войск. Об этом заявила пресс-секретарь Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк, сообщает CNN.

По словам спикера, необходимо провести расследование возможных "оставленных диверсионных инструментов", прежде чем претендовать на территорию Змеиного, поэтому ВСУ еще не высадились на остров.

"Как только они поняли, что все их системы (ЗРК и РЛС) стали нашей целью и больше не могут им служить, они поняли, что должны свернуть свой аванпост и уйти", - сказала Гуменюк.

Проект Схемы опубликовал спутниковые снимки острова Змеиный до и после удара ВСУ по вражеским позициям.

Пока что украинские защитники контролируют Змеиный с помощью оружия, но ВСУ планируют перебраться на остров, чтобы установить там непосредственный физический контроль. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

Напомним, сегодня стало известно, что оккупанты ушли с острова Змеиный после очередных обстрелов со стороны ВСУ. В Минобороны РФ это назвали "жестом доброй воли".

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