Греция предложила корабли для вывоза зерна из Украины - Столтенберг
Власти Греция готовы предоставить корабли для экспорта украинского зерна, заблокированного Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня.
"Турция пытается быть посредником в договоренностях (по вывозу зерна – ред.). Греция заявила, что готова предоставить корабли, чтобы вывезти зерно из Украины. Другие союзники вовлечены в различные дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря. Также Литва, Румыния и другие страны прилагают усилия, чтобы использовать наземные возможности и с помощью железной дороги перевезти продовольствие по наземным путям", – сказал Столтенберг.
По его словам, страны-члены Альянса координируют и обмениваются мнениями о различных усилиях, к которым они привлечены с целью экспорта зерна из Украины.
Столтенберг отметил, что президент России Владимир Путин и Китай распространяют дезинформацию о кризисе продовольствия в мире.
"Этот кризис продовольствия не спровоцирован санкциями стран НАТО, он вызван войной президента Путина. И лучший способ прекратить кризис продовольствия – это прекратить войну. И президент Путин может завершить войну завтра путем вывода его сил (из Украины)", – подчеркнул генсек Альянса.
Напомним, на прошлой неделе Большая семерка призвала Россию разблокировать доступ к украинским портам для экспорта зерна.
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