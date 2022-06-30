Греция предложила корабли для вывоза зерна из Украины - Столтенберг

Разные страны НАТО привлечены к дипломатическим усилиям, чтобы добиться заключения определенного соглашения для разблокирования экспорта украинского зерна.

Власти Греция готовы предоставить корабли для экспорта украинского зерна, заблокированного Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня.

"Турция пытается быть посредником в договоренностях (по вывозу зерна – ред.). Греция заявила, что готова предоставить корабли, чтобы вывезти зерно из Украины. Другие союзники вовлечены в различные дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря. Также Литва, Румыния и другие страны прилагают усилия, чтобы использовать наземные возможности и с помощью железной дороги перевезти продовольствие по наземным путям", – сказал Столтенберг.

По его словам, страны-члены Альянса координируют и обмениваются мнениями о различных усилиях, к которым они привлечены с целью экспорта зерна из Украины.

Столтенберг отметил, что президент России Владимир Путин и Китай распространяют дезинформацию о кризисе продовольствия в мире.

"Этот кризис продовольствия не спровоцирован санкциями стран НАТО, он вызван войной президента Путина. И лучший способ прекратить кризис продовольствия – это прекратить войну. И президент Путин может завершить войну завтра путем вывода его сил (из Украины)", – подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, на прошлой неделе Большая семерка призвала Россию разблокировать доступ к украинским портам для экспорта зерна.

В Турции сделали прогноз по срокам "зернового коридора"

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet