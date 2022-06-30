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По Одесской области враг ударил двумя ракетами

В этот раз вследствие ракетных ударов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, сообщил глава ОВА.
По Одесской области враг ударил двумя ракетами

Российские войска в четверг, 30 июня, нанесли ракетный удар по Одесской области двумя ракетами. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По словам главы ОВА, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
"Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - сказал Марченко в видеообращении.

Ранее сообщалось, что российские войска контролировали в Одесской области только остров Змеиный, но сегодня были выбиты из него. Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.

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