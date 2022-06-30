В ОП отреагировали на "послание" Зеленского Путину

Россия несет полную ответственность за срыв экспорта в Индонезию и другие регионы мира, отметил Сергей Никифоров.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился бы к российскому лидеру Владимиру Путину публично, если бы хотел это сделать. Об этом сказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина в четверг, 30 июня.

Так Никифоров отреагировал на слова президента Индонезии Джоко Видодо о якобы передаче Путину послания от Зеленского, содержание которого тот отказался раскрыть.

"Что касается любых посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", – сказал Никифоров.

Накануне Джоко Видодо посетил Киев, а сегодня отправился в Москву. Как рассказал Никифоров, главной темой встречи Видодо с Зеленским было блокирование украинских портов российским флотом.

"Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины... Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Зеленский в деталях рассказал Видодо", – отметил он.

Напомним, Видодо как председатель G20 пригласил Зеленского на саммит Большой двадцатки, который пройдет в ноябре на острове Бали. Также туда может приехать Путин.

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