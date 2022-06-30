ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 возле острова Змеиный

Вертолет упал в Черное море в районе между островом и Одесским газоконденсатным месторождением.

Украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор возле острова Змеиный. Об этом сообщило Оперативное командование Юг в четверг, 30 июня.

Отмечается, что вчера вечером вражеский вертолет направлялся в сторону Змеиного, но получил повреждения. Он упал в Черное море в районе между островом и Одесским газоконденсатным месторождением.

"Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту Москвы", – заявили военные.

Напомним, 30 июня российские военные покинули остров Змеиный после очередных ударов ВСУ. Бегство с украинского острова в Минобороны РФ назвали "жестом доброй воли".

Генштаб показал видео деоккупации острова Змеиный

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