ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 возле острова Змеиный
Украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор возле острова Змеиный. Об этом сообщило Оперативное командование Юг в четверг, 30 июня.
Отмечается, что вчера вечером вражеский вертолет направлялся в сторону Змеиного, но получил повреждения. Он упал в Черное море в районе между островом и Одесским газоконденсатным месторождением.
"Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту Москвы", – заявили военные.
Напомним, 30 июня российские военные покинули остров Змеиный после очередных ударов ВСУ. Бегство с украинского острова в Минобороны РФ назвали "жестом доброй воли".
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