Ситуация в Черном море изменилась - Зеленский

Остров Змеиный – это стратегический пункт. Его освобождение ограничивает действия оккупантов, отметил украинский лидер.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за освобождение острова Змеиный и заявил об изменении ситуации в Черном море. Об этом он сказал в видеообращении вечером в четверг, 30 июня.

"Бесспорно, главное слово сегодня – Змеиный. Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам Альфы, благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию Александрия", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, остров Змеиный – это стратегический пункт и это значительно меняет ситуацию в Черном море.

"Это еще не обеспечивает безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы вытесним их из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба", – резюмировал президент.

Напомним, 30 июня российские военные покинули остров Змеиный после очередных ударов ВСУ. Бегство с украинского острова в Минобороны РФ назвали "жестом доброй воли".

Генштаб показал видео деоккупации острова Змеиный

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