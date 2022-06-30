Канада предоставит Украине бронемашины и камеры для дронов

Министр обороны Алексей Резников обнародовал информацию о новых поставках вооружения из Канады.

Канада предоставит Украине бронированные машины боевой поддержки и камеры для беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter вечером в четверг, 30 июня.

"Отличные новости из Канады. Жизненно важное для Украины объявление ВС о дальнейших поставках важных активов – бронированных машин боевой поддержки и беспилотных камер. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору. Спасибо, (министр обороны Канады – ред.) Анита Ананд", – написал Резников.

Ранее в июне Канада объявила о военной помощи Украине на $7 млн. тогда шла речь о новых стволах для гаубиц М777, чтобы заменить изношенные.

Канада отменяет пошлины и дает Украине $38,8 млн

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