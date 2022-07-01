Усиленные тренировки. Запад учит украинских солдат

Британия обучает несколько сотен украинских солдат обращаться с новыми вооружениями, которые она поставляет Киеву для борьбы с российской агрессией.

Страны Запада не только поставляют Украине вооружение для противостояния российской агрессии, но и обучают украинских солдат обращаться с ним. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что уже тысячи украинских защитников овладели использованием оружия западных партнеров, учения продолжаются и сейчас. По его словам, украинские бойцы учатся быстро и любое оружие в руках ВСУ становится еще более эффективным. Как проходят такие тренировки?

Где учат

"Мы учимся. Учимся быстро. Так же быстро мы овладеем авиацией и другими видами высокотехнологичного вооружения. Кто в этом сомневался, уже изменил свое мнение.

Любое оружие в руках наших воинов становится еще более эффективным. Мы выгоним террориста-оккупанта из нашей земли. Победа за нами", - заявил Резников.

В частности, украинские бойцы проходят обучение в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ.

Кроме того, на этой неделе при поддержке Британии начат курс базовой общевойсковой подготовки военнослужащих ВСУ.

Желание зашкаливает

В частности, украинцы учатся применять британские реактивные системы залпового огня (РЗСО) с дальностью стрельбы более 80 км. Британия, судя по открытой информации, поставит Украине три таких современных системы.

Также Соединенное Королевство закупило для ВСУ 50 гаубиц. Легкая модель L119 может поражать цели на расстоянии до 12 км. Британские и новозеландские солдаты, которые проводят подготовку, впечатлены желанием украинских солдат учиться.

"Их мотивация - научиться как можно быстрее - невероятно сильна... Отдыхают они редко", - говорит офицер артиллерии Ребекка Буллок.

"Они понимают, что у них не так много времени, поэтому хотят получить как можно больше новых навыков, они просто работают, работают и работают - и задают много вопросов. Как им действовать быстрее, как быстрее передвигаться, как применить вооружение? Очень сильный акцент делается на скорость".

Вместе с капитаном-новозеландцем Джонатаном Диком Буллок учит войска применять гаубицу L119.

"Мы определенно видим высокую степень мотивации и самоотдачи этих ребят, верных идее защиты Украины", - говорит Дик.

Нужно время

Западная тяжелая артиллерия уже начала доходить до Украины, хотя в меньшем количестве, чем просил Киев. Подготовка военных тоже требует времени.

Переход на западные вооружения стал еще важнее после того, как у ВСУ начали заканчиваться запасы сделанных еще в СССР снарядов для артиллерии. Страны НАТО используют снаряды других калибров.

Капитан Дик считает гаубицу L119 cо 105-миллиметровыми снарядами весьма эффективным оружием.

"Она очень мобильна, ее можно прикрепить к вертолету, легко передвигать, перевозить на больших и маленьких грузовиках", - говорит он.

Дик считает, что L119 заполнит пробел в оснащении ВСУ. "Надеюсь, они сумеют ей правильно воспользоваться", - говорит Ребекка Буллок.

Украинские солдаты приехали в Британию уже опытными артиллеристами. Глава американского объединенного штаба Марк Милли назвал их первоклассными стрелками.

Запад говорит, что будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Сегодня в Британии тренируется несколько сотен служащих ВСУ, но завтра это могут быть тысячи. Британский премьер Борис Джонсон предлагает готовить по 2500 украинских солдат каждый месяц.