Данилов заявил, что помощи от партнеров все еще недостаточно

Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет, подчеркнул секретарь СНБО.

На сегодняшний день помощи от партнеров все еще недостаточно, чтобы Украина имела паритет с оккупантами в тяжелом вооружении. Об этом в четверг, 30 июня, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter.

Он отметил, что 30 июня состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию по всему фронту.

"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут. Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет", - написал он.

Данилов также проинформировал о завершении проверки Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей по поводу угрозы со стороны Беларуси. Самая сложная среди фронтов ситуация в Лисичанске, непростая - возле Изюма.

Секретарь СНБО отметил, что Россия обстреливает территорию Украины из Каспия, Крыма, Беларуси и собственной территории.

"Враг коварен и может поразить любой город нашей страны, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги", - призвал Данилов.

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