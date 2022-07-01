Данилов заявил, что помощи от партнеров все еще недостаточно
На сегодняшний день помощи от партнеров все еще недостаточно, чтобы Украина имела паритет с оккупантами в тяжелом вооружении. Об этом в четверг, 30 июня, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter.
Он отметил, что 30 июня состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию по всему фронту.
"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут. Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет", - написал он.
Данилов также проинформировал о завершении проверки Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей по поводу угрозы со стороны Беларуси. Самая сложная среди фронтов ситуация в Лисичанске, непростая - возле Изюма.
Секретарь СНБО отметил, что Россия обстреливает территорию Украины из Каспия, Крыма, Беларуси и собственной территории.
"Враг коварен и может поразить любой город нашей страны, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги", - призвал Данилов.
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