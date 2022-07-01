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Данилов заявил, что помощи от партнеров все еще недостаточно

Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет, подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов заявил, что помощи от партнеров все еще недостаточно

На сегодняшний день помощи от партнеров все еще недостаточно, чтобы Украина имела паритет с оккупантами в тяжелом вооружении. Об этом в четверг, 30 июня, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter

Он отметил, что 30 июня состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию по всему фронту. 

"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут. Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет", - написал он.

Данилов также проинформировал о завершении проверки Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей по поводу угрозы со стороны Беларуси. Самая сложная среди фронтов ситуация в Лисичанске, непростая - возле Изюма.

Секретарь СНБО отметил, что Россия обстреливает территорию Украины из Каспия, Крыма, Беларуси и собственной территории.

"Враг коварен и может поразить любой город нашей страны, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги", - призвал Данилов.

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