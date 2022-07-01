В Украине вступил в силу визовый режим с Россией

После полномасштабной российской агрессии власти Украины заявили о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с РФ.

С 1-го июля вступил в силу визовый режим с Российской Федерацией. Это означает, что граждане этой страны не смогут попасть на территории Украины без получения визы. Ранее о его введении в telegram-канале заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Окончательно разрываем связи с Россией", - написал Шмыгаль.

Накануне введения визового режима с РФ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дал соответствующее поручение правительству.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - заявил Зеленский.

Как объяснили в МИДе, выдавать украинские визы будет независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры, поскольку украинские консульства закрылись в РФ с начала полномасштабного российского вторжения.

Получить визы россияне смогут в: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Выдавать визы будут не всем. Не разрешат въезд на территорию нашей страны: лицам, имеющимся в санкционных списках, а также тем, кто "создает угрозу нацбезопасности Украины".

Ранее на фоне полномасштабной российской агрессии на сайте президента Украины появилась петиция о создании визового режима для граждан России для въезда в наше государство и она набрала более 25 тысяч подписей, что является необходимым для ее рассмотрения главой государства.

Напомним, власти Беларуси ввели безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля.

Также сообщалось, что Чехия не будет выдавать визы гражданам РФ и Беларуси до марта 2023 года.

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