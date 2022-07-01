Зеленский призвал ждать "хороших новостей"

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление.

Уже в ближайшее время следует ожидать "новости" по теме переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом в четверг, 30 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Наш приоритет, это будет задачей для всех представителей государства - как можно скорее должно быть выполнено все, чтобы подготовить начало переговоров о членстве. Чиновники, депутаты, дипломаты должны работать по этому поводу 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Кстати, завтра будут новости по этой теме. Украинскую евроинтеграцию не остановить", - сказал он.

Также он анонсировалновый пакет военной помощи от США. По словам украинского лидера, новое вооружение уже в ближайшем будущем отправится на передовую.

"США объявили о новом пакете поддержки Украины. Я благодарен Байдену за эту помощь, уже скоро она пойдет на передовую и будет работать в защиту свободы", - заявил глава государства.

Напомним, 23 июня Европейский Совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.

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