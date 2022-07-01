Киев обязан к осени выплатить $ 1,4 млрд госдолга - Bloomberg

У Украины есть время по крайней мере до 1 сентября, когда ей предстоит погашение и выплата процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов.

Украина должна выплатить 1,41 млрд долларов госдолга к сентябрю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты.

Издание отмечает, что в Киеве пока видят несколько вариантов решения проблемы. Один из них предполагает, что эмитент сможет запросить держателя облигаций об изменений условий ценных бумаг, которые уже были выпущены. Другой касается использования замороженных активов, принадлежащих России. Однако же, правомерность подобного решения вопроса не ясна.

При этом, агентство объясняет, что реструктуризация госдолга позволит убедиться, что финансовая помощь от союзников Украины тратится на оборону и гуманитарные нужды, а не на выплаты кредиторам.

Агенство добавляет, что представитель Фонда отказался комментировать возможность реструктуризации долга. Также от комментариев пока что воздержался Минфин Украины.

Bloomberg добавляет, что облигации Украины с погашением в сентябре торгуются с дисконтом более 40% к их номинальной стоимости.

В начале марта МВФ одобрил выделение Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи, исполнительный директор фонда Кристалина Георгиева допустила, что ситуация с беженцами, разрешение производственных мощностей и инфраструктуры могут привести к "глубокой рецессии в этом году" в украинской экономике.

К середине апреля в МВФ одобрили создание специального счета для содействия стабилизации экономики Украины.

Напомним, по состоянию на середину июня общий объем заявленной и предоставленной союзниками помощи Украине, которая с февраля противостоит российскому вторжению, составляет 30 млрд долларов.

США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

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