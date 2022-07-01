Глава Луганской ОВА показал разрушенный Северодонецк
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал видео разрушенного Северодонецка, на территории которого украинские защитники несколько месяцев героически сопротивлялись вторжению российской армии.
"Батальон Свобода в составе 4-ой бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной Гвардии Украины в/ч 3018 держали оборону Луганщины, в частности Северодонецка, в течение изнурительных 60-ти дней", - сообщил он.
При этом глава Луганской областной военной администрации в эфире 24 канала отметил, что при отходе из Северодонецка с украинской стороны не было ни одного погибшего.
"Даже, наверное, не на 100%, а на все 200% украинские военные выполнили задачу в Северодонецке. Нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике. При этом при отходе из города не было потеряно ни одного бойца, настолько все было грамотно организовано", - отметил Гайдай.
По его словам, отход ВСУ из города состоялся по плану.
"Все прошло централизованно, по плану, не было самовольного отхода. Все, что нужно было для отхода - от строительных материалов до лодок, тросов - мы обеспечили всем", - сказал он.
"Защитники выполнили свою миссию в Северодонецке. И по времени, сколько сдерживали врага, и за поражением, которое наносили врагу в технике и личном составе, это все выполнено и перевыполнено. Там все ребята молодцы", - добавил глава ОВА.
Напомним, в Одесской области враг обстрелял жилой многоэтажный дом, погибли люди.
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