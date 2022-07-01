Глава Луганской ОВА показал разрушенный Северодонецк

Во время отхода украинских Сил обороны из Северодонецка Луганской области не погиб ни один украинский военный, сказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал видео разрушенного Северодонецка, на территории которого украинские защитники несколько месяцев героически сопротивлялись вторжению российской армии.

"Батальон Свобода в составе 4-ой бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной Гвардии Украины в/ч 3018 держали оборону Луганщины, в частности Северодонецка, в течение изнурительных 60-ти дней", - сообщил он.

При этом глава Луганской областной военной администрации в эфире 24 канала отметил, что при отходе из Северодонецка с украинской стороны не было ни одного погибшего.

"Даже, наверное, не на 100%, а на все 200% украинские военные выполнили задачу в Северодонецке. Нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике. При этом при отходе из города не было потеряно ни одного бойца, настолько все было грамотно организовано", - отметил Гайдай.

По его словам, отход ВСУ из города состоялся по плану.

"Все прошло централизованно, по плану, не было самовольного отхода. Все, что нужно было для отхода - от строительных материалов до лодок, тросов - мы обеспечили всем", - сказал он.

"Защитники выполнили свою миссию в Северодонецке. И по времени, сколько сдерживали врага, и за поражением, которое наносили врагу в технике и личном составе, это все выполнено и перевыполнено. Там все ребята молодцы", - добавил глава ОВА.

Напомним, в Одесской области враг обстрелял жилой многоэтажный дом, погибли люди.

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