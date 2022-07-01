Число жертв удара в Николаеве снова выросло

Российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка.

Из-под завалов многоквартирного дома в Николаеве, по которому накануне нанесли ракетный удар российские оккупанты, спасатели достали еще одно тело. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области. "Под завалами на лестничной клетке поздно вечером 30 июня было обнаружено тело мужчины", - рассказали спасатели.

В настоящее время известно о восьми погибших и шести раненых в результате ракетных обстрелов многоэтажного дома в Николаеве.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Ранее днем 30 июня в ходе разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями было обнаружено тело женщины.

Напомним, утром 29 июня войска РФ нанесли очередной удар по Николаеву. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Ранее сообщалось о пятерых погибших и пятерых раненых гражданских.

Ким показал момент удара ракеты в многоэтажку в Николаеве

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