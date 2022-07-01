Враг опять обстрелял Сумщину

Войска противника с территории Российской федерации обстреляли несколько громад Сумской области из минометов и пулеметов. Об этом в четверг, 30 июня, Telegram-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он уточнил, что российские военные обстреляли Белопольскую и Новослободскую общины.

"В полдень россияне обстреляли территории Белопольского общества, 20 минометных выстрелов.

В час дня, в районе с.Бояро-Лежачи Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов", - сообщил он.

Он же отметил, что информации о раненых и погибших нет.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области двумя ракетами.

Ранее войска РФ нанесли очередной удар по Николаеву. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Ранее сообщалось о пятерых погибших и пятерых раненых гражданских.

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