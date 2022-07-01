Стало известно, какая часть Донецкой области под контролем Украины

Практически все населенные пункты контролируемой Украиной Донецкой области обстреливаются врагом.

Под контролем Украины находится 45% Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, почти половина области на данный момент находится под контролем Украины.

"Пока остается под контролем 45%. Это практически половина области, при том, что треть оккупирована была в течение восьми лет до полномасштабного вторжения", - отметил Кириленко.

Также он сообщил, что обстреливаются практически все населенные пункты области.

"Обстрелы - разрушительны, их много и они происходят постоянно", - сказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.