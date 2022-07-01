Итоги 30.06: Освобождение острова и больше оружия

Российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный; Байден анонсировал поставку Украине западных систем ПВО и больше HIMARS. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного

В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами.

Потеряв контроль над островом Змеиный, Россия утратила силу в этой части Черного моря. По сути, Украина нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Черного моря.

ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный. Однако они намерены убедиться, что абсолютно все россияне покинули остров, что на нем не остались диверсанты или другие “сюрпризы”.

В своем заявлении армия РФ заявила, что решение о выводе войск принято "в качестве шага доброй воли". Похожие формулировки российские военные употребляли, когда говорили об отступлении из северных частей Украины (Киевской, Черниговской и Сумской областей). По мнению западных экспертов, в этих регионах Россия потерпела военное поражение и была вынуждена отступить.

Мир намерен предоставить Украине больше оружия

Полсотни стран пообещали предоставить Украине сотни единиц военной техники и сотни тысяч боеприпасов, заявил по итогам саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня, президент США Джо Байден. Байден заверил, все страны-члены НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По его словам, Украина "уже нанесла удар по России, последняя потеряла свои позиции".

Также Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на 7 млрд долларов с тех пор, как он занимает должность, и планируют продолжить поддержку. По его словам, США планируют объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS.

ВСУ освободили Одесскую область от врага

Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов, заявил спикер ОВА Сергей Братчук. С отходом российской армии из посёлка Белое Измаильского района, который находится на острове Змеиный, оккупантов на территории Одесской области больше не осталось.

В Украине отменили беспошлинный ввоз автомобилей

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене таможенных пошлин на импортные товары, среди которых – автомобили. Таким образом, возвращаются таможенные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами. Вместе с тем, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Депутаты Львовского горсовета запретила УПЦ МП

Во время заседания Львовский городской совет принял решение о запрете Московского патриархата на территории Львова. Депутаты постановили, что деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер и которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе.

Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

В ответ на признание Сирией т.н. "независимости" ОРДЛО Украина разрывает с ней дипломатические отношения, вводит торговое эмбарго и экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц. В украинском дипведомстве считают, что Сирия пытается предоставить псевдо субъектность этим квазиформированиям по заказу своих кураторов в Кремле.

Дело Януковича передали в суд

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и руководителя его охраны Константина Кобзаря. Обвинительный акт по факту подстрекательства и совершения дезертирства, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины направлен в суд.

В РФ зафиксировали наибольшее падение реальных доходов граждан за 7 лет

Реальные зарплаты в России в апреле 2022 года снизились в годовом выражении впервые с апреля 2020 года - на 7,2%. Снижение реальных доходов граждан РФ достигло максимума за последние семь лет: более значительным оно было только в 2015 году - после аннексии Крыма и наложенных из-за этого на Россию экономических санкций. Сильнее всего снижение реального дохода традиционно ударило по работникам бюджетной сферы: врачам и соцработникам (11,4%), ученым, преподавателям вузов (10%) и учителям (9,1%).

Лукашенко призвал Российскую Федерацию быть готовой к использованию ядерного оружия

Александр Лукашенко заявил, что Россия должна быть готовой в случае необходимости применить ядерное оружие. При этом, он обвинил страны Запада в "тренировках с ядерными болванками". Такое заявление Лукашенко сделал в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Напомним, что Путин во время встречи с Лукашенко заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут применять, в том числе ядерные боеприпасы.

Укрпошта повышает тарифы на доставку

Укрпошта с 1 июля повышает стоимость стандартной доставки в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области - на 13%. Услуга экспресс-доставки подорожает для пересылки в пределах области в среднем на 14%, в пределах Украины - на 16%. Если раньше посылка до 1 кг по Украине стоила 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн. Стоимость пересылки документов также повысится на 14%.

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