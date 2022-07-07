УПЦ и ПЦУ подписали "декларацию взаимопонимания"

В Декларации духовенство осудило войну, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины.

Представители духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви согласовали "декларацию взаимопонимания", в которой отметили единство взглядов в осуждении войны России против Украины и призвали иерархов начать официальный диалог между УПЦ и ПЦУ. Об этом в среду, 6 июля, сообщает ethos.org.ua.

Текст декларации опубликовал священник ПЦУ, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

"Отмечаем, что в межконфессиональных отношениях в современности мы видим единство взглядов в осуждении войны, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины; в осуждении деструктивной позиции Московской патриархии, которая, пренебрегая Заповедями Божьими, превратилась в "прислугу" путинского режима и благословляет российских агрессоров на кровопролитие", - говорится в документе.

Также священнослужители задекларировали понимание "необходимости единства украинского православия, стоящего перед внешними и внутренними вызовами настоящего".

В частности, они отметили, что понимают необходимость объединения для защиты Украины; единства украинского православия, стоящего перед внешними и внутренними вызовами настоящего; отказа от агрессии, стереотипов, предвзятости и языка ультиматумов и вражды в общении друг с другом и в публичном пространстве; отказ от неканонической практики перекрещивания.

Напомним, 27 мая Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости. Собор также выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине.

Вскоре после этого глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что УПЦ МП продолжает сохранять единство с московским патриархом.

В свою очередь синод Русской православной церкви забрал крымские епархии у УПЦ МП и передал их под прямое подчинение патриарха Кирилла.