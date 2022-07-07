Войска РФ весь день обстреливали Сумскую область
В Сумской области российские войска в течение дня вели минометный огонь, запускали ракеты с БМ21 (Град), сбрасывали взрывчатки с беспилотников. Об этом в среду, 6 июля, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Twitter.
По его словам, россияне атаковали Миропольскую и Шалыгинскую громады при помощи РСЗО. Одна из ракет попала в сарай.
По Юнаковской громаде в течение дня россияне открывали огонь из пулеметов и разного стрелкового оружия.
Также враг обстрелял из минометов Эсманскую, Новослободскую и Белопольскую громады.
"В одном из сел на пограничные выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения и пробита кирпичная стена частного дома", - рассказал Живицкий.
Как отмечается, также были обстрелы по Краснопольской и Хотиньской громаде.
Живицкий отметил, что обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области запрещенными кассетными снарядами. В результате атаки трое мирных жителей получили ранения.
Напомним, ночью 5 июля россияне атаковали пять общин в Сумской области, зафиксировано более 60 вражеских ударов.
Оккупанты за неделю более 100 раз обстреляли приграничные населенные пункты. На жилые дома и мирных граждан бросают запрещенные фосфорные и кассетные бомбы.