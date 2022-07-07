Войска РФ весь день обстреливали Сумскую область

В результате вражеских атак со стороны российской армии повреждена гражданская инфраструктура в регионе.

В Сумской области российские войска в течение дня вели минометный огонь, запускали ракеты с БМ21 (Град), сбрасывали взрывчатки с беспилотников. Об этом в среду, 6 июля, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Twitter.

По его словам, россияне атаковали Миропольскую и Шалыгинскую громады при помощи РСЗО. Одна из ракет попала в сарай.

По Юнаковской громаде в течение дня россияне открывали огонь из пулеметов и разного стрелкового оружия.

Также враг обстрелял из минометов Эсманскую, Новослободскую и Белопольскую громады.

"В одном из сел на пограничные выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения и пробита кирпичная стена частного дома", - рассказал Живицкий.

Как отмечается, также были обстрелы по Краснопольской и Хотиньской громаде.

Живицкий отметил, что обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области запрещенными кассетными снарядами. В результате атаки трое мирных жителей получили ранения.

Напомним, ночью 5 июля россияне атаковали пять общин в Сумской области, зафиксировано более 60 вражеских ударов.

Оккупанты за неделю более 100 раз обстреляли приграничные населенные пункты. На жилые дома и мирных граждан бросают запрещенные фосфорные и кассетные бомбы.