Названо число без вести пропавших в войне с РФ

Оккупанты часто берут в плен простых гражданских. Согласно международным конвенциям, таких людей враг должен сразу отпускать.

В реестрах офиса Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, на учете есть ориентировочно 6720 разыскиваемых лиц. Об этом в среду, 6 июля, сообщил Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, пишет Укринформ.

"У нас есть фото и понимание того, что люди не выходили на связь длительное время. 90% из них - военные. Не факт, что они погибли, это может быть и плен, и фильтрационные лагеря, но люди в этом реестре, потому что с ними потеряна связь", - сообщил он.

Котенко отметил, что по состоянию на 22 июня на учете Нацполиции пропавшими без вести считаются 10,1 тыс. человек.

"Из них при особых обстоятельствах пропали 9,6 тыс., а заявлений об исчезновении людей было где-то 20 тысяч. То есть половина из них рано или поздно находится - либо правоохранители это делают, либо сами люди выходят на связь. Что касается отдельной статистики по без вести пропавшим женщинам и детям, то у нас таких данных нет", - сообщил Котенко.

Уполномоченный отметил, что оккупанты часто берут в плен простых гражданских.

"Гражданских людей, если они в плену, должны отпустить. Мы же не будем похищать россиян, чтобы потом их обменивать. Это нонсенс. Гражданские люди фактически являются заложниками", - сказал он.

Также Котенко рассказал о другой проблеме: были случаи, когда люди пропадали без вести уже после попадания в плен. Украинская сторона подозревает, что оккупанты просто убили этих пленных и не хотят этого признавать, отрицая факт их пребывания в плену вообще.

"С такими случаями имели дело еще в 2014-м. К примеру, видели на видео группу пленных украинских военных - все там живы. А со временем выясняется, что кто-то из них бесследно исчез. Не исключаем, что их нет в живых. Но пока не обнаружили тело, будем работать, чтобы точно установить их судьбу. Такие вещи есть и сейчас, с началом полномасштабного вторжения России", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что на подконтрольную Украине территорию в июне удалось вернуть 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию и на временно оккупированные территории.