РФ усилила корабельную группировку в Черном море

Угроза ракетных атак остается, морская десантная операция маловероятна, но не отменена, отметили в командовании.

Российская Федерация увеличила свою корабельную группировку в Черном море до пяти ракетных кораблей и двух подлодок. Об этом в среду, 6 июля, сообщает Оперативное командование Юг.

"Корабельная группировка черноморского флота увеличилась – сейчас это пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль", - сказано в сообщении.

В ОК добавили, что угроза ракетных атак со стороны российской армии остается, морская десантная операция маловероятна, но не отменена, отметили в командовании.ие военнослужащие уже проходят подготовку по использованию ЗРК NASAMS.