Стало известно число поврежденных во время войны домов в Чернигове

До наступления холодов городские власти намерены обеспечить временным жильем всех нуждающихся в нем.

В Чернигове в результате боевых действий и авиаударов со стороны российской армии, более двух тысяч частных домов и более 800 многоэтажек получили повреждения. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в департаменте информдеятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОВА, пишет УНИАН.

Там же отметили, что большинству из тех, кто потерял жилье - негде жить.

Городские власти рассказали, что помочь людям перезимовать намерен Красный Крест Украины. Его представители помогут возвести временное жилье в городе.

"Средства на строительство уже выделены около 3,5 миллиона долларов. Сейчас же нужно определиться с концепцией: модульный городок, индивидуальные модульные или многоквартирные временные дома. Предложили и свой вариант - двухэтажные утепленные дома, рассчитанные на холодное время года", - рассказали в ОВА.

Там же отметили, что в данное время проводят экспертизу разрушенных домов, чтобы понять масштабы урона.

"Речь идет о многоэтажке в центре города, на улице Черновола, и общежитии на 250 комнат в микрорайоне ЗАЗ. Об обеспечении постоянным местом жительства людей сейчас трудно что-то говорить. Но до наступления холодов временными помещениями их должны обеспечить", - сказал первый заместитель начальника Черниговской ОВА Константин Мегем.

Ранее сообщалось, что Чернигов, который всегда был туристической Меккой, превратился в руины.