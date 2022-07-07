Зеленский просит украинцев рассказывать об успехах армии

Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан по возможности распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ. Об этом он заявил в видеообращении.

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Он упомянул, как оккупанты заблокировали доступ к некоторым сайтам на временно захваченных ими городах.

"Сегодня широкой общественности стало известно, что на юге нашей страны, в оккупированных районах, был закрыт доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о том, что происходит, и наш потенциал, который мы постепенно увеличиваем", - отметил он.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и в Херсонской и Запорожской областях.

"Мы не отдадим нашу землю - вся суверенная территория Украины будет украинской. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства - с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами - распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы о них помним и за них мы боремся", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина ведет борьбу за весь свой юг и за весь украинский Донбасс.

"Там сейчас самое жестокое противостояние, возле Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковскую область. Пусть оккупанты не думают, будто их время на этой земле - долгое, а преимущество их артиллерии - вечное", - добавил глава государства.

Напомним, что Украина просит союзников нарастить поставки оружия. Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения, а у Бербок попросил больше самоходных гаубиц.