Итоги 06.07: Разрешение на выезд и итоги Лугано

Отменен порядок, по которому военнообязанные, резервисты и призывники должны были получать разрешения от военкоматов для выезда из областей проживания; Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порядок о разрешениях от военкоматов отменен

Генштаб ВСУ отменил порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины. Этот документ направлен на доработку. В Генштабе подчеркнули, что документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных без разрешений. Он обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

В Лугано Украина достигла договоренностей на сумму около $1,9 млрд

В ходе международной конференции в Лугано (Швейцария) партнеры приняли решение выделить Украине 1,9 млрд долларов США. Это общая сумма, которую украинская сторона получит от ряда государств. Вся сумма будет разделена и направлена на разные направления. Из них $500 млн направят для подготовки к отопительному сезону и почти $250 млн для развития проектов цифровой трансформации страны.

Борис Джонсон заявил, что не уйдет в отставку

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не собирается идти в отставку на фоне массового увольнения министров. заявил, что его отставка вызовет досрочные выборы, на которых консерваторы могут проиграть. При этом премьер добавил, что "лето, которое могло быть сфокусировано на экономическом росте, пройдет в борьбе за лидерство" в случае его ухода.

Стоит отметить, что в правительстве Британии наблюдается недовольство Джонсоном. Уже почти 40 чиновников ушли в отставку и отказались работать с действующим премьером. В частности, о своей отставке заявил министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр юстиции Виктория Аткинс и министр по агроинновациям и адаптации к изменению климата Джо Черчилль. Накануне правительство покинули генеральный солиситор (заместитель генерального прокурора) Алекс Чак и другие чиновники. В отставку с поста заместителя председателя Консервативной партии также подал Бим Афолами.

Увольнения начались когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош и приставал к двоим мужчинам. Он не стал этого отрицать и подал в отставку. В то же время выяснилось, что Джонсон при назначении Пинчера знал, что ранее тот уже подозревался в домогательствах. Премьер извинился перед избирателями.

Шольц пообещал гарантии безопасности для Украины

Берлин готов предоставить Украине "гарантии безопасности" на фоне российской агрессии. Шольц уточнил, что в настоящее время порядок предоставления таких гарантий обсуждается в рамках Большой семерки (куда, помимо Германии, входят США, Канада, Япония, Франция, Италия и Великобритания).

Разведка назвала следующую цель российской армии

Войска РФ после взятия Лисичанска перебросили под Славянск свои основные силы. Сражение за город может стать следующим ключевым в битве за Донбасс. По данным разведки, РФ продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью. Севернее она перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск.

Почти вся территория Луганской области захвачена российскими войсками

В двух населенных пунктах Луганской области до сих пор продолжаются бои. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что российская армия ведет постоянные обстрелы и бросает множество людей и военной техники для завершения оккупации Луганской области.

ПриватБанк повысил стоимость доллара и евро по карточным операциям

Банк повысил курс доллара и евро по карточным операциям c 6 июля. Стоимость доллара поднялась с 32,79 до 35,46 гривен, а евро - с 33,67 до 36,63 гривен. Речь идет, в первую очередь, о курсах конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Вырос объем финансирования бюджета

С начала войны объем финансирования государственного бюджета международными партерами составил 322,5 млрд грн. Только за последние две недели сумма финансирования увеличилась на 46% или 101,8 млрд грн. Таким образом международные гранты и кредиты стали основным источником наполнения госбюджета.

Мэр Мариуполя сообщил о необходимых затратах на восстановление города

Восстановление Мариуполя может занять 7-10 лет и обойдется в сумму свыше 14 миллиардов долларов. По словам мэра, российские оккупанты уничтожили в городе 1356 многоэтажных домов и разбомблено 40% частных домов. Значительная часть таких жилищ не подлежит реконструкции.

В данное время люди, которые остались в городе, находятся в крайне тяжелой ситуации. В горсовете сообщают, что в захваченном российскими войсками Мариуполе дети не имеют достаточного количества пищи.

В Мариуполе оккупанты прибегают к шантажу, чтобы обеспечить явку на псевдореферендум и получить в распоряжение как можно больше личных данных жителей города. При этом, оккупантов интересуют личные данные не только тех, кто остался в городе, но и эвакуировавшихся мариупольцев. В противном случае угрожают не производить ремонт повреждений и не предоставлять жилье на замену разрушенному.

Россия обстреливает новые районы Харькова

В Харькове под удар войск РФ попали Новобаварский и Славянский районы, которые ранее не обстреливались. Разрушено несколько зданий. Это административные и торговые здания, которые к военной инфраструктуре не имеют никакого отношения. В свою очередь, мэр города Игорь Терехов отметил, что география обстрелов – непредсказуема.

Украина готовится к новой волне случаев заболевания коронавирусом

Минздрав Украины потенциально готовится к новой волне роста числа случаев COVID-19. В частности, на прошлой неделе было зафиксировано 1018 случаев, а на позапрошлой - 943. В то же время, в Минздраве заверили, что в стране есть препараты для лечения, есть средства индивидуальной защиты.

В Киеве планируют реконструкцию устаревшего жилфонда

В столице планируют реконструировать кварталы (микрорайоны) устаревшего жилищного фонда. В горсовете считают, что ряд домов в городе нуждаются в реконструкции в связи с износом инженерных сетей, неприспособленностью для маломобильных групп населения, низкой энергоэффективностью, несоответствием нормам изоляции и неэффективным использованием территорий.