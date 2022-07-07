134 день войны: В Генштабе рассказали об обстановке на фронте

ВСУ не дают оккупантам захватить всю территорию Луганской области.

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте по состоянию на утро 134 дня полномасштабного российского вторжения, 7 июля. Сводка появилась на странице оборонного ведомства в Facebook.

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На Полесском и Волынском направлении обстановка не изменилась.

На Северском направлении признаков создания ударной группировки не обнаружено. Рашисты держат в Курской и Брянской областях отдельные подразделения с целью сковывания действий ВСУ. По Сумской области были нанесены удары из вертолетов и артиллерии.

На Харьковском направлении основные усилия захватчики бросили на удержании ранее занятых рубежах. На отдельных направлениях они пытаются вести штурмовые действия, проводили обстрелы из артиллерии. А у Шестакового противник дистанционно заминировали автомобильные пути.

В направлении Славянска оккупанты пытаются вести штурмовые действия. Долина, Курулька, Мазановка, Адамовка, Чепиль и Богородичное были обстреляны из РСЗО и артиллерии. Пытаясь нарушить системы управления и связи, противник использует комплексы РЭБ.

На Бахмутском направлении оккупанты вели обстрелы из артиллерии по районам Семигорья, Угледарской ТЭС и Дарьевки. У Спорного был нанесен авиаудар.

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На Авдеевском, Запорожском, Кураховском и Новопавловском направлениях с целью сковывания действий украинских воинов ведутся систематические обстрелы.

На Южнобужском направлении рашисты бросили силы на недопущение продвижения ВСУ и освобождения украинской земли. Из минометов были обстреляны ряд населенных пунктов.

В районе Добрянки украинские защитники почти полностью уничтожили ДРГ и отбили последующий штурм.

Также наша авиация и артиллерия на всех направлениях продолжают наносить удары по складам, местам дислокации и опорным пунктам российских оккупантов.

Напомним, во временно оккупированной части Запорожья был разрушен еще один мост на Мелитополь.

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