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Россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области

Российские войска продолжают обстреливать населенный пункты Донецкой области
Россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области
Донецкая область. Иллюстративное фото / EPA / UPG

За прошедшие сутки в Донецкой области от рук российских оккупантов погибли семь мирных жителей. Об этом сегодня сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. 

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"Россия убивает гражданских! За 6 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще 2 человека получили ранения", - поделился Кириленко.  

Он добавил, что на сегодняшний день в Донецкой области от рук захватчиков погибли не менее 577 и получили ранения не менее 1 496 мирных жителей. На данный момент, уточнил глава ОВА, невозможно установить точное количество погибших во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе. 

Отметим, что вчера оккупанты нанесли ракетные удары по Торецку в Донецкой области, под завалами находились люди. О их судьбе пока информации не поступало. 

Напомним, что жители оккупированного Донецка вчера сообщили о том, что в Кировском районе города горит нефтебаза.

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