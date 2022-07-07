Войска РФ переформировываются после неудачного наступления на Донбассе, - МО Британии

Разведка Британии оценила текущую ситуацию на Донецком направлении

Вдоль линии фронта на Донбассе продолжался сильный обстрел. Однако РФ не добилась значительных успехов. Российские войска переформировываются после наступления на прошлой неделе. Об этом сегодня сообщила в ежедневной сводке британская разведка.

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"Российские подразделения, участвовавшие наступлении на прошлой неделе, сейчас, вероятно, переформировываются", - сообщили в Министерстве обороны Британии.

В разведке Британии добавили, что 5 июля в российской Госдуме прошел первое чтение закон "О специальных экономических мерах". Он, вероятно, является попыткой властей РФ ввести экономические меры для поддержки боевых действий на территории Украины без официального объявления государственной мобилизации, что остается политически чувствительным.

К слову, вчера в разведке Великобритании поделились, что следующая главная битва за Донбасс пройдет в Славянске. РФ уже перебросила на Изюмское направление большую часть войск, оставшихся в наличии частей Западной и Восточной группировок, для продолжения наступления на город.

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