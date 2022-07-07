Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские оккупанты сегодня ночью, 7 июля, вновь нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, враг примерно в 01:00 ударил двумя крылатыми ракетами по территории, которая прилегает к школе-интернату для детей с проблемами зрения в Немышлянском районе Харькова. По предварительной информации, к счастью, никто из людей не пострадал.

Вчера, 6 июля, российские оккупанты обстреливали Харьков, а также Чугуевский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы Харьковской области. В результате погибли 2 мирных жителя, а один мирный житель был ранен (его госпитализировали).

По данным Синегубова, на отдельных участках Харьковского направления войска РФ пытаются вести наступление. Например, в районе Изюма. Однако, успеха они не добились.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.

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