Предателю из Херсонщины сообщили о подозрении в преступлении

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении главе незаконной так называемой "Новокаховской военно-гражданской администрации".

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении главе незаконной так называемой "Новокаховской военно-гражданской администрации". Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По данным досудебного следствия, во временно оккупированном городе Каховка глава незаконной так называемой "Новокаховской военно-гражданской администрации" вместе с "советником главы ДНР" отдали приказ похитить журналиста областной газеты за его проукраинскую позицию.

Журналиста похитили подконтрольные им военнослужащие РФ и боевики незаконных вооруженных формирований. Мужчину неделю незаконно держали в тюрьме, применяли к нему физическое насилие.

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Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Напомним, в Одесской области СБУ задержала российского агента. Он собирал данные для ракетных ударов по Одессе.

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