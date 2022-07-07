Данилов рассказал, сколько HIMARS и похожих систем уже есть у ВСУ

Но этого количества хватает лишь для оборонительной войны, для наступления нужно больше, говорит он.

Глава СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько американских РСЗО HIMARS и других аналогичных систем уже есть на вооружении у ВСУ. Его слова передает WSJ.

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Чиновник указывает, что благодаря полученным от США HIMARS, украинские воины смогли бить по российским целям далеко за линией фронта. Раньше они были вне досягаемости для ВСУ.

"Девять HIMARS и аналогичных ракетных комплексов уже действуют в Украине, россияне беззащитны перед ними и очень обеспокоены", – сказал Данилов.

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Он также подчеркивает, что девять РСЗО недостаточно для украинского наступления и освобождения страны от рашистов. Этого количества хватает для ведения оборонительной войны. Для атаки нужны десятки HIMARS и похожих установок, резюмировал Данилов.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ показали работу HIMARS на Запорожском направлении.

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