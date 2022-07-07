Раненому херсонскому коллаборанту установили аппараты Илизарова на обе ноги
Известного коллаборанта из Херсона лечат в городской клинике
Известный херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90, сейчас проходит лечение. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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В ГУР сообщили, что раненый коллаборант сейчас лечится в городской клинической больнице им. Лучанского.
"После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги", - сообщают в ГУР.
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