Раненому херсонскому коллаборанту установили аппараты Илизарова на обе ноги

Известного коллаборанта из Херсона лечат в городской клинике

Известный херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90, сейчас проходит лечение. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В ГУР сообщили, что раненый коллаборант сейчас лечится в городской клинической больнице им. Лучанского.

"После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги", - сообщают в ГУР.

Ранее Зеленский попросил украинцев рассказывать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.