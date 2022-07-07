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Оккупанты из РСЗО снова обстреляли Славянск: есть раненые

Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно
Оккупанты из РСЗО снова обстреляли Славянск: есть раненые
Последствия обстрела / facebook.com/vadymlyah/

Оккупанты вновь обстреляли Славянск в Донецкой области. Об этом сегодня сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях. 

“В Славянске снова обстрел! И снова РСЗО нанесли удар по микрорайонам Лесной и Славкурорт. Есть раненые. Без особой нужды не выходите на улицу. Держимся. Мы вместе. Берегите себя”, - поделился Лях. 

Точное количество пострадавших глава ВГА не назвал. Однако показал последствия вражеских обстрелов: опубликовал фото и видео с места "прилетов". 

Отметим, что за прошедшие сутки в Донецкой области от рук российских оккупантов погибли семь мирных жителей.  Еще два человека получили ранения. 

Напомним, что 5 июля российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека. 

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