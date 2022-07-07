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Зеленский встретился с сенаторами США Грэмом и Блюменталем

Политики обсудили помощь, которая необходима Украине
Зеленский встретился с сенаторами США Грэмом и Блюменталем
Зеленский провел встречу с сенаторами США / t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 7 июля, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Об этом глава государства сообщил в Telegram. 

“Сейчас первоочередная задача, чтобы к 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться домой, а дети и студенты – пойти в школы и университеты. Мы рассчитываем на поддержку Конгресса в вопросе поставок современных систем противовоздушной обороны”, - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что двухпалатная и двухпартийная поддержка для нас очень важна. И добавил, что в Украине необходимо обеспечить такой уровень безопасности неба, чтобы украинцы не боялись жить в своей стране. 

До встречи с Президентом Украины американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм посетили Бучу в Киевской области. Там они смогли оценить масштабы урона, нанесенного российскими оккупационными войсками. 

Напомним, что вчера в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Ирландии Михола Мартина.

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