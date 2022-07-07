УЗ продлила маршрут поезда Запорожье - Львов до Ужгорода

Начиная с 26 июля, поезд будет отправляться из Запорожья в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:26 на следующий день.

Поезд №4/3 сообщением Запорожье - Львов по четным числам он будет отправляться еще и в Ужгород. Продажа билетов начинается с 8 июля. Об этом говорится в Telegram-канале Укрзализныци.

Отмечается, что, начиная с 26 июля, поезд будет отправляться из Запорожья в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:26 на следующий день.

"В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться по четным числам в 11:35 и прибывать в Запорожье в 12:21", - сообщили в УЗ.

Напомним, Укрзализныця возобновила движение поездов на полтавском направлении. Поезда будут курсировать по своим обычным маршрутам. Однако прибывать на конечные станции будут с задержкой в несколько часов.

Также сообщалось, что Укрзализныця запускает новый поезд Киев - Шостка.