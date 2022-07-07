Из реки вытащили два танка РФ с экипажем

Опубликованы снимки российского танка Т-72 и тела двух захватчиков, которые утонули в реке вверх гусеницами в Черниговской области.

На территории Минской общины утонул танк РФ и пятеро "законсервированных" захватчиков.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Север».

По словам очевидцев, танк утонул в конце февраля, но место механика-водителя было пустым. Те военные, кто находился в башне бронированной боевой машины были обречены на гибель.

Кроме того, на странице добавили что стало известно еще об одном "топленнике". Также российский танк Т-72, только в этот раз с полным экипажем внутри. Трое российских военных погибли и их тела нашли вчера, 6 июля.

Также терроборона затрофеила российскую боевую бронированную гусеничную машину артиллерийским орудием и танковым обстрелом.

Стало известно, что за минувшие сутки уничтожены 150 солдат противника, а всего с начала войны в Украине погибли 36 650 российских военных.