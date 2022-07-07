СМИ сообщили, сколько советских ракет осталось у России

Страна-агрессор в настоящее время все еще имеет в запасе более двух тысяч Х-55 и Х-22, несмотря на то, что уже не один месяц наносит ими удары по Украине.

Россия еще имеет в запасе свыше двух тысяч старых ракет Х-55 и Х-22. Это количества российской армии может хватить на несколько месяцев. Об этом сообщило издание Forbes. Количество таких ракет у России до начала войны с Украиной составляло семь тысяч единиц. Речь идет о ракетах ближней и средней дальности - до 5 500 километров. Половина из них - это советские ракеты Х-22, Х-55, которые не являются высокоточными. В издании отметили, что во время первого этапа войны РФ использовала современные ракеты морского базирования типа Калибр и ракетные комплексы Искандер для атак. Российские захватчики также выпускали по территории нашей страны ракеты Х-101 и Х-47 Кинжал. Однако запас этого вооружения был не очень большим - 2000-3000 единиц, поэтому они стали быстро заканчиваться. Позже россияне начали использовать более старые ракеты, отмечает СМИ. Информация о первом использовании появилась еще в мае. На третьем месяце войны россияне выпустили по Украине советские ракеты Х-59. Хоть они и являются высокоточными, но имеют небольшой радиус действия - 300 километров. Поэтому не могут нанести большие разрушения. В издании отмечают, что старая версия ракет Х-55 и модификация Х-555 действуют на большем расстоянии, но они не высокоточны. Круговое отклонение для них составляет 20-100 метров. Подобная ситуация с ракетами Х-22 - они разрушительны и создавались для нанесения ядерных ударов, но обладают очень низкими показателями точности, добавляет СМИ. Напомним, РФ стреляет по Украине советскими ракетами Х-22. В частности, по данным украинской стороны, первый раз Россия нанесла ими удар 9 мая. Также сообщалось, что британская разведка заявила о том, что у РФ заканчиваются высокоточные ракеты.