На Закарпатье запретили на машинах ездить в лес

Такое решение вызвано частыми пожарами в экосистемах, которые в основном возникают из-за высокой температуры или человеческой неосторожности и небрежности.

Чуть ли не каждый день закарпатские спасатели укрощают огонь в природных экосистемах. Чтобы не допустить массовых возгораний, в регионе запретили въезжать в леса. Об этом сообщает Закарпатская областная военная администрация.

Речь идет об авто и другой самоходной технике, кроме транзитных путей. Такое решение сегодня принял Совет обороны области.

К сожалению, пожары в основном возникают из-за высокой температуры воздуха или человеческой неосторожности, или небрежности.

"В соответствии с Постановлением КМУ от 21.03.2007 г. №507 решение Совета является обязательным для выполнения местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории области, гражданами", - говорится в сообщении.

В ГУ ГСЧС Закарпатской области объяснили, что более половины пожаров, возникавших на территории области - это возгорание в экосистемах. А количество пожаров в лесах вообще впечатляет - 37 с начала 2022 года и три за аналогичный период 2021 года. Поэтому запрет въезжать в леса - вынужденный шаг, спровоцированный человеческой неосторожностью и дерзким отношением к закарпатской природе, говорят спасатели.

Напомним, ранее в Житомирской области между селами Смолевка и Глубочок Житомирского района загорелся лес. Сначала возникло возгорание сухой травы, а ветер перенес огонь на жилые дома и лес.