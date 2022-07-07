ВСУ отбили несколько атак РФ - Генштаб

ВСУ не дали противнику продвинуться в направлении Сосновки. Украинские военные отбили штурм Богородичного.

Украинские военные отбили несколько вражеских атак и заставили оккупантов бежать под Бахмутом. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 7 июля.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в состоянии, составе и характере действий белорусской армии нет. При этом сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории страны.

"На Северском направлении оккупанты, для демонстрации своего присутствия, обстреляли из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Также они нанесли авиаудары вблизи Эсмани и Мирополье", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, на Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины вглубь временно захваченной территории. В течение дня оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль линии соприкосновения.

ВСУ не дали противнику продвинуться в направлении Сосновки. Украинские военные отбили штурм, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.

Также сообщается, что на Славянском направлении враг снова безуспешно штурмовал Богородичное, пытаясь полностью его захватить. ВСУ жестко подавили эту попытку.

Кроме того, противник обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровное и Долина. Для ударов по последнему применялась штурмовая и армейская авиация.

На Краматорском направлении оккупанты совершили неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.

Также враг со ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекамянское, Золотаревка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.

Как отметили в Генштабе, на Бахмутском направлении украинские военные нанесли противнику потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Оккупанты отошли.

Также враг обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Также применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется на окраинах населенного пункта Спорное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, самолетами штурмовой авиации противник нанес удар вблизи Каменского.

На Южнобужском направлении подразделения противника продолжают удерживать занятые позиции и обстреливают позиции подразделений наших войск.

"В акваториях Черного и Азовского морей враг удерживает в готовности к применению до шести носителей высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа Калибр может составлять до 40 единиц", - говорится в сообщении Генштаба.