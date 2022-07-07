Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Обстрел Харькова: количество жертв увеличилось

Число раненых в результате обстрелов Харькова россиянами выросло до четырех. Предварительно, двое погибших.
Обстрел Харькова: количество жертв увеличилось

В результате обстрела Харькова из РСЗО 7 июля погибли двое людей. Количество раненых увеличилось до четырех. Об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета Наталия Попова.

"Число раненых в результате обстрелов Харькова россиянами выросло до четырех. Предварительно, двое погибших", - отметила она.

По словам советника главы Харьковского облсовета, одному из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, предварительно, стреляли из реактивных системам залпового огня.

Ранее, ночью 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений в Салтовском районе Харькова.

А в ночь на 4 июля войска РФ ударили ракетами по школе в Шевченковском районе Харькова. Возник пожар, здание получило серьезные повреждения.

 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK