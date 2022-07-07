Обстрел Харькова: количество жертв увеличилось

Число раненых в результате обстрелов Харькова россиянами выросло до четырех. Предварительно, двое погибших.

В результате обстрела Харькова из РСЗО 7 июля погибли двое людей. Количество раненых увеличилось до четырех. Об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета Наталия Попова.

"Число раненых в результате обстрелов Харькова россиянами выросло до четырех. Предварительно, двое погибших", - отметила она.

По словам советника главы Харьковского облсовета, одному из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, предварительно, стреляли из реактивных системам залпового огня.

Ранее, ночью 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений в Салтовском районе Харькова.

А в ночь на 4 июля войска РФ ударили ракетами по школе в Шевченковском районе Харькова. Возник пожар, здание получило серьезные повреждения.