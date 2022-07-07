В Краматорске повреждено 15 домов - Нацполиция

Российские войска попали ракетой в жилищный сектор, есть убитые и раненные среди гражданских жителей. Доказательства военного преступления изъяты.

Как сообщили в Национальной полиции, повреждены по меньшей мере 15 домов, полиция документирует последствия российского удара по центру Краматорска.

Оккупационные войска попали ракетой в жилищный сектор, есть убитые и раненные среди гражданских жителей. По предварительным данным, россияне выпустили по Краматорску ракетный комплекс Искандер-М.

Авиаракетный удар был нанесен около 13:00. От обстрела пострадали, по меньшей мере, 15 зданий, в том числе гостиница, сгорели автомобили. Число пострадавших уточняется.

На месте попадания ракеты работает следственно-оперативная группа. Территорию обследуют взрывотехники. Правоохранители обходят дома, оказывают помощь людям.

Военное преступление квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в четверг, 7 июня, оккупанты также нанесли удары по одному из районов Харькова. Пострадали три человека.