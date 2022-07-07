Подводная спецоперация: Как на Змеином установили украинский флаг

Украинские силы специальных операций рассказали, как добрались до острова Змеиный и устанавливали там украинский флаг.

Это оказалась специальная подводная и надводная операция, в результате которой ни один украинский боец ​​не погиб. Об этом сообщает командование ООС.

Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые плавники 73 морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин. После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

"Первыми на остров сошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы. После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный. При выполнении задания возведенная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины", - говорится в сообщении.

В то время, когда наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, возведенная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу.

Напомним, военная операция на острове Змеиный, откуда на днях украинские военные выбили российских захватчиков, завершена. Теперь украинский флаг подняли Вооруженные Силы Украины.