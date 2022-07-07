Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Назначен уполномоченный по вопросам переселенцев

Ранее Козырев занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Назначен уполномоченный по вопросам переселенцев

Правительство назначило уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц. Им стал Павел Козырев. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Козырев занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также он является главой Ассоциации малых городов Украины.

Напомним, Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВР Украины по правам человека.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK