Назначен уполномоченный по вопросам переселенцев

Ранее Козырев занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Правительство назначило уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц. Им стал Павел Козырев. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Козырев занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также он является главой Ассоциации малых городов Украины.

Напомним, Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВР Украины по правам человека.