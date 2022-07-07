Стало известно, сколько украинских учителей выехали за границу

За границей находится 24 тысячи украинских учителей и 640 тысяч учеников. Вначале войны выехало 30 тысяч учителей и почти 700 тысяч учеников.

В настоящее время за границей находится 24 тысячи украинских учителей и 640 тысяч учеников. Об этом в эфире Общественного радио заявил Юрий Кононенко, начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины.

"В настоящее время за границей находится 24 тысячи украинских учителей и 640 тысяч учеников. У нас вначале войны выехало 30 тысяч учителей и почти 700 тысяч учеников", - говорит Кононенко.

По его словам, сейчас все заняты тем, чтобы выяснить, какая будет сеть учреждений, какая будет сеть классов в учреждении, а зависит от того, сколько учеников могут реально прийти учиться 1 сентября.

"Уже подано 300 тысяч заявлений в первый класс. Как правило, в Украине примерно 400 тысяч идет в первый класс. Это такая достаточно оптимистичная цифра. Не будет большого разрыва между первоклассниками 2021 и 2022 годов. Нагрузка на учителей будет зависеть от того, сколько классов будет в той или иной школе", - добавил Кононенко.

Напомним, ранее петиция о запрете очного обучения набрала 25 тысяч голосов. В обращении говорится, что не все школы и детсады оборудованы укрытиями, да и эвакуировать большое количество детей в считанные минуты будет непросто.