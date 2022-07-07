ПВО для Украины. На какие системы рассчитывать?

За последний месяц в списке оружия, которое западные страны собираются передавать или продавать Киеву, появились современные системы противовоздушной обороны.

Как и в самом начале войны главный приоритет для Украины – закрыть небо. Президент Владимир Зеленский заявляет, что расчитывает на прибытие в Украину мощных систем противовоздушной обороны.

Среди последних сообщений – обещание Пентагона поставить Украине новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США разработали совместно с Норвегией. В настоящее время речь идет о двух системах.

Почему важно ПВО

Украинская ПВО вооружена не самым современным оружием - наиболее мощными были ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ среднего радиуса действия, которые строились еще в 1980-х годах. Кроме них на вооружении стоят средние Бук-М1, ближние Тор-М, С-125 и различные переносные и артиллерийские системы ПВО для поля боя.

Однако в Украине была построена эшелонированная противовоздушная оборона. Это означает, что все эти комплексы были включены в общий контур с радарами, командными и информационными центрами.

Такую эшелонированную систему трудно преодолеть, поскольку зенитные системы разной дальности прикрывают друг друга и действуют против целей на разных высотах, информация поступает с разных радаров, обрабатывается и попадает в командные центры, где принимается решение об уничтожении.

Один из способов преодолеть системы дальнего и среднего радиуса - лететь на небольшой высоте, однако тут большую опасность могут представлять ПЗРК и комплексы ближнего радиуса.

Что можем получить?

Комплексы NASAMS - это довольно новый мобильный зенитно-ракетный комплекс, его разработка началась в 1989 году, производство - с 1994 года, весь цикл испытаний был завершен к концу 1990-х. В 1999-м появился улучшенный вариант ЗРК NASAMS II.

NASAMS способен поражать цели на удалении до 25 км и на высоте до 16 км. Этот комплекс по своему классу примерно соответствует Бук-М1, который стоит на вооружении российской и украинской армий.

Особенность NASAMS в том, что он использует авиационные ракеты AMRAAM AIM-120. У этой ракеты довольно много разных модификаций, которые улучшают ее характеристики, в том числе и дальность.

Одно из главных достоинств этих авиационных ракет в том, что их было выпущено более 13 тысяч единиц. Это очень важное обстоятельство, поскольку в условиях интенсивного военного конфликта расход боеприпасов для ЗРК велик, а основу ПВО Украины составляют комплексы еще советского производства.

Планируемые поставки NASAMS - не первый случай, когда в Украину собрались поставить мощные западные системы ПВО.

Одна из главных проблем, с которыми, возможно, столкнутся украинские военные - включение западных комплексов в свою систему ПВО.

Другие варианты

В начале июня Германия объявила о том, что поставит Украине ЗРК Iris-T SLM среднего радиуса. Киев намерен закупить 10 таких установок. Этот ЗРК использует авиационные противовоздушные ракеты IRIS-T SL, модифицированные для использования с земли.

Дальность действия ракеты в варианте ЗРК среднего радиуса, то есть того, который может получить Украина - 40 километров, а максимальная высота перехвата цели - 20 километров.