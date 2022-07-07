Глава Одесской ОВА раскритиковал местных чиновников за драку

Председатель райсовета Григорий Мельниченко и мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан устроили драку.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко раскритиковал инцидент на сессии Белгород-Днестровского районного совета, во время которой подрались председатель райсовета Григорий Мельниченко и мэр города Виталий Граждан.

"Доказывать свою силы или смелость во время войны надо на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо ни для кого. Небось, забыли, чем надо заниматься на своих должностях? То я напомню, ответная реакция обязательно будет, даже не сомневайтесь", - заявил Марченко.

Напомним, должностные лица устроили драку, невзирая на прямую трансляцию с сессии.

Ранее сообщалось, что в Ровно во время сессии городского совета произошла драка, пострадал депутат Олег Осуховский.