Со дна реки в Черниговской области подняли российский танк с экипажем

В танке было трое российских солдат. Все они погибли на месте, поскольку танк упал в реку вверх гусеницами.

Российский танк Т-72 с экипажем подняли со дна реки в Черниговской области. По словам очевидцев, танк утонул еще в первые дни широкомасштабного вторжения России в Украину. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Внутри обнаружены тела трех российских солдат.

Танк упал в реку вверх гусеницами, так что вражеский экипаж был просто обречен на гибель. Пушка у затонувшего танка повреждена. Вероятно, уже под водой произошел выстрел.

Это уже второй российский танк-утопленник, который подняли со дна черниговских рек.

Напомним, ранее пограничники в Черниговской области на месте базирования захватчиков обнаружили РПГ-26, выстрелы в РПГ 7В, гранату "Ф-1", и более 600 патронов разного калибра.