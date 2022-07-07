За аферы со средствами ЕС намерены ввести уголовную ответственность

Ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий, от незаконного получения до нецелевого использования средств ЕС.

В Украине в Уголовный кодекс планируют добавить ответственность за незаконные действия со средствами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что новую норму разрабатывает БЭБ совместно с Министерством внутренних дел и другими госорганами.

Речь идет о статье 210-1 Причинение вреда финансовым интересам Европейского Союза, которой предусматривается уголовная ответственность относительно незаконных действий со средствами ЕС.

Сообщается, что ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий, от незаконного получения до нецелевого использования средств ЕС. Сейчас согласовывается окончательная редакция соответствующей нормы.

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